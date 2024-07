Toti: gip Spezia, Cozzani si è dimesso ma può reiterare reato

Come aveva sostenuto già la gip di Genova Paola Faggioni, anche il giudice della Spezia Mario De Bellis ha deciso di revocare i domiciliari all'ex capo di Gabinetto della Regione Liguria Matteo Cozzani soprattutto perché si è dimesso dall'incarico pubblico. "Le intervenute dimissioni dell'indagato dalla carica di capo di Gabinetto del Presidente della Regione Liguria appaiono significative" scrive il giudice motivando il provvedimento di attenuazione della misura, anche se nel corso delle intercettazioni Matteo Cozzani afferma di potere comunque influire sulle decisioni della Pubblica Amministrazione anche dopo la cessazione dalle cariche rivestite, in quanto molte persone gli sono debitrici".

La pm Elisa Loris, che coordina l'inchiesta spezzina, dando parere positivo all'attenuazione della misura aveva indicato l'interdittiva come misura considerata efficace ma secondo il giudice si tratta di una misura "più adatta a un soggetto privato, laddove Cozzani compare nell'odierno procedimento essenzialmente come pubblico ufficiale corrotto". Per il giudice "le esigenze cautelari permangono tuttora ancorché attenuate" e l'obbligo di dimora nel Comune di Genova "consente di evitare che Cozzani abbia contatti con soggetti dell'area geografica del Comune di Portovenere" dove sono stati contestati i principali reati del filone spezzino dell'inchiesta. Secondo il giudice Mario De Bellis invece "misure meno afflittive non appaiono idonee a scongiurare il pericolo concreto di reiterazione del reato".



