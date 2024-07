Tajani, ho scritto al ministro egiziano sul caso Nessy Guerra

"Abbiamo seguito fin dall'inizio il caso della signora Nessy Guerra e della piccola Aisha, una vicenda che mi sta molto a cuore. L'ho ribadito molto chiaramente anche al nuovo ministro degli Esteri egiziano Abdelaty, nominato ieri sera, in una lettera che gli ho appena inviato. La nostra ambasciata mantiene costanti contatti con la connazionale, con i familiari e con i suoi legali". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani in un question time al Senato sul caso della 25enne italiana originaria di Sanremo arrestata in Egitto che rischia di perdere la figlia a causa dell'accusa di adulterio da parte del marito, condannato in Italia per violenza e stalking.

Tajani ha sottolineato che "come facciamo su ogni caso che riguardi i minori, abbiamo dato massima priorità alla questione, assicurando ogni possibile assistenza alla signora Guerra e alla piccola Aisha. Continueremo a lavorare per difendere la dignità e i diritti delle nostre due connazionali. Lo faremo con le strutture del nostro ministero con serietà e riservatezza. Il nostro obiettivo è giungere ad una soluzione positiva e rapida della vicenda nel superiore interesse della minore. Continueremo al contempo a tenere alta l'attenzione politica su questo caso nei nostri contatti con le autorità governative egiziane".

"Al momento la signora Guerra si trova in Egitto con la bambina. Entrambe sono in buone condizioni di salute. La connazionale non è più infatti in stato di detenzione. Era stata arrestata il 12 aprile a seguito della denuncia di adulterio presentata dal marito. Ma è stata rilasciata due giorni dopo, anche grazie all'immediato intervento della nostra ambasciata".

Ha aggiunto Tajani.



