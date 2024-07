Sfruttamento prostituzione, blitz in centri massaggi a Imperia

La Polizia di Stato di Imperia ha partecipato alla vasta operazione contro lo sfruttamento della prostituzione promossa dal Servizio centrale operativo (Sco) che ha interessato 27 province italiane portando all'arresto di 7 persone e a 71 denunce. L'operazione con nel mirino soprattutto la criminalità cinese è stata coordinata dalla squadra mobile della Questura ed ha visto la partecipazione dei commissariati di Sanremo e Ventimiglia, nonché della Divisione PAS e del reparto Prevenzione crimine in Liguria.

Oltre a vari siti online e piattaforme di messaggistica dedicate sono stati controllati cinque centri massaggi 'cinesi' situati tra Bordighera, Taggia, Sanremo e Imperia con 18 persone identificate e l'acquisizione dei documenti di tutti i centri per una più attenta analisi degli aspetti di interesse amministrativo, lavorativo e sanitario. Sono in corso accertamenti da parte della polizia amministrativa, dell'Asl, dell'Ispettorato del lavoro e della squadra mobile.



