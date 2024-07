Il Salone Nautico di Genova inaugurerà il nuovo Palasport

"Stiamo lavorando con continuità.

Non lasceremo un centimetro quadrato disponibile anche se abbiamo la disponibilità di spazi nuovi, dalle banchine adiacenti la torre piloti alla nuova promenade che già l'anno scorso ci aveva permesso di ampliare i posti barca e avremo anche un'accoglienza diversa, perché ci sarà la disponibilità del Palasport per poterlo utilizzare come reception di ingresso per espositori e visitatori". Marina Stella, direttore generale di Confindustria Nautica rivela la novità principale dell'edizione 2024 del Salone Nautico di Genova che andrà in scena a settembre parlando a margine dell'evento sull'economia del mare organizzato all'Acquario di Genova dal Sole 24 Ore, e cioè il debutto del nuovo Palasport proprio in occasione del Nautico. "Stiamo programmando le attività di contorno a questa area di ingresso - racconta Stella -. Il sindaco Marco Bucci ha spinto molto perché quest'anno non ci fosse una reception in allestimento e che il nuovo Palasport fosse proprio l'area di accoglienza e stiamo lavorando per questo". E legato all'accoglienza c'è anche il tema dei parcheggi. "Stiamo lavorando per fare in modo che siano disponibili per i visitatori i posti auto che sono in corso di costruzione sotto il Palasport".



