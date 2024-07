Bimba rischia di annegare in piscina, è grave

Una bambina è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Gaslini di Genova dopo avere rischiato di annegare nel pomeriggio in una piscina a Sesta Godano (La Spezia). La piccola, di sei anni, era in acqua quando è stata vista priva di sensi da un uomo che l'ha soccorsa. E' stata tirata fuori dall'acqua e le è stata praticato un massaggio cardiaco da una persona in contatto con un medico del 118. E' poi intervenuta la Croce Rossa di Sesta Godano e l'automedica di Brugnato con il medico e l'infermiere che hanno continuato la rianimazione sul posto fino all'arrivo dell'elicottero dei vigili del fuoco Drago da Genova che ha portato la bambina al Gaslini. La prontezza di spirito del giovane bagnino della Piscina Fulli di Sesta Godano forse sarà determinante per salvare la vita alla bimba di 6 anni che oggi intorno alle 14 è rimasta priva di sensi in acqua. Scattato l'allarme e seguendo le indicazioni del 118 il bagnino con il defibrillatore è riuscito a stabilizzare la situazione, poi nell'impianto natatorio di via Roma sono giunti i sanitari, i militi della Croce Rossa e l'elicottero Drago per trasferire la piccola, residente con la famiglia a Sestri Levante, al Gaslini di Genova dove è giunta ancora in vita seppure in condizioni definite molto gravi. Sul posto anche i carabinieri per accertare la dinamica del drammatico episodio e se erano in atto tutti i sistemi di assistenza alla balneazione.

