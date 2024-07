Ad Ameglia rassegna I grandi temi, tra gli ospiti Donato Carrisi

Torna I Grandi Temi, rassegna letteraria giunta alla 15/a edizione. L'evento, nato da un'idea di Annamaria Bernardini de Pace, si terrà dall'8 al 14 luglio alla Villa Romana di Bocca di Magra, nel comune di Ameglia in Liguria. Tra gli ospiti Vittorio Feltri, Umberto Brindani, Giovanni Terzi, Donato Carrisi, Sveva Casati Modignani, Gabriel Garko in duo con il criminologo e autore Gino Saladini; e poi ancora il neurologo e divulgatore scientifico Rosario Sorrentino in dialogo con sua figlia Giulia sul tema degli attacchi di panico. Quest'anno il tema della rassegna è 'Benessere o Malessere?' e sarà il filo rosso dei talk condotti da Annamaria Bernardini de Pace che ogni sera dialogherà con gli ospiti. "Ho scelto questo tema perché lo sentivo necessario - racconta Annamaria Bernardini de Pace - e la cosa meravigliosa è che ogni personaggio che verrà a Bocca di Magra, incarnerà questo interrogativo, non solo come scrittore, ma come persona.

Prendiamo Sveva Casati Modignani, è una persona accudente per natura, una che ti mette a proprio agio e si prende cura. Feltri è un dirompente, metterà sicuramente a disagio qualcuno, Gabriel Garko regala benessere solo a guardarlo". "Tutti i giornalisti ospiti - continua Bernardini de Pace - sono persone che in base a quello che purtroppo ci raccontano quotidianamente sono portatori di entrambe le sensazioni e di questo parleranno.

Giovanni Terzi si sposa e poi viene subito qui per raccontarci la storia straordinaria di Pupetta Maresca, e questo la dice lunga sull' "affezione" alla rassegna che quest'anno segna il traguardo dei 15 anni e, di questo, devo ringraziare particolarmente il sindaco di Ameglia Umberto Galazzo. E poi il dialogo straordinario tra padre e figlia, i Sorrentino, su un tema che riguarda tutti noi e, infine, i misteri e la cronaca di Carrisi e Brindani, un modo di osservare le vite degli altri". "Per Ameglia questa rassegna è davvero importante, soprattutto perché raccoglie attorno alla cultura un pubblico folto, interessato e appassionato - spiega la vicesindaca di Ameglia Raffaella Fontana -, questo succede perché ogni libro, ogni ospite prestigioso che viene qui, ci regala stimoli e riflessioni sul nostro tempo. La validità di questo evento è confermata anche dalla sua longevità, ben 15 anni. Un ringraziamento sentito va a Annamaria Bernardini de Pace per l'impegno e il prestigio che apporta a questa iniziativa che, diventano, di conseguenza, prestigio e impegno per il nostro territorio e per il nostro Comune".



