A Motta il Premio Bindi alla carriera

Va al cantautore Motta il Premio Bindi alla carriera 2024 "per la sua capacità di raccontare il nostro tempo e per essere da anni un riferimento nel mondo della canzone d'autore". La ventesima edizione della rassegna diretta dal cantautore ligure Zibba animerà dal 5 al 7 luglio Santa Margherita Ligure (Genova) con tante novità e un vinile celebrativo.

Il festival è una vetrina musicale aperta ai nuovi talenti italiani capaci di firmare un progetto musicale di qualità. "Nel ricordo di un grande artista come Umberto Bindi il Festival ormai più che maggiorenne è un appuntamento e una vetrina musicale di primo piano con grandi nomi dedicati ai nuovi talenti, ad artisti capaci di portare in dote progetti musicali con grande passione e alta qualità. - commenta il presidente ad interim della Regione Liguria Alessandro Piana -. Un'ondata di entusiasmo pervaderà Santa Margherita, fucina di arte e bellezza paesaggistica, ricordando ancora una volta quanto la musica d'autore sia legata alla Liguria".

Il festival partirà il 5 luglio alle 21.30 con Motta, Giua, Ilaria Romano e la consegna del Premio Bindi Artigianato della Canzone a Nur Al Habash, direttrice artistica della Milano Music Week e della Fondazione Italia Music Lab creata da Siae nel periodo post covid per aiutare gli artisti più giovani a sviluppare la loro carriera, specialmente all'estero.

Sabato 6 luglio alle 21.30 si celebrerà la finale del concorso con gli 8 artisti selezionati da Zibba su circa 450 partecipanti da tutta Italia: Costa, Danilo Ruggero, Sbazzee, Marta Tenaglia, Lobina, Roncea, Alessandro Ragazzo, Santoianni.





