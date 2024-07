Mager presenta la giunta a Sanremo, Fellegara è suo vice

Il neo eletto sindaco di Sanremo (Imperia), l'avvocato Alessandro Mager, ha ufficializzato stamane a Palazzo Bellevue la composizione della nuova giunta comunale. Il suo vice è Fulvio Fellegara: l'ex segretario generale della Cgil di Imperia, candidato sindaco al primo turno, ha stretto un accordo informale con Mager in vista del ballottaggio. Un endorsement pubblico, quello di Fellegara nei confronti dell'ex avversario, che ha portato Mager a sconfiggere l'avversario del centrodestra, Gianni Rolando. Fellegara sarà anche assessore con le deleghe ai Servizi sociali, Demografici e Cimiteri.

Sempre in virtù dello stesso accordo, nell'esecutivo figura anche l'avvocato Lucia Artusi, esponente dei Dem che appoggiavano la candidatura a sindaco di Fellegara. A lei le deleghe ad Attività produttive, Demanio e Fondi europei. Nella coalizione del sindaco Mager, composta da quattro liste civiche, un posto di riguardo lo ottengono i componenti di "Anima", risultata la più votata a Sanremo. Entrano così in giunta l'avvocato Alessandro Sindoni, il più votato in assoluto dei candidati consiglieri, che assume la delega a Turismo, Manifestazioni e Sport; l'avvocato Enza Dedali sarà l'assessore a Cultura, Sinfonica, Centri storici, Frazioni e Patrimonio.

Alla floricoltrice Ester Moscato sono andante le deleghe a Mercato dei fiori, Ambiente e Verde pubblico. Per la lista "Forum", entra in giunta il commercialista Giuseppe Sbezzo Malfei: a lui Bilancio, Partecipate e Personale. Massimo Donzella, candidato con "Idea", è assessore all'Urbanistica, Lavori pubblici, Viabilità e Arredo urbano. Nessun posto di governo per "Sanremo al Centro": lista civica espressione dell'ex sindaco Alberto Biancheri.

In capo al sindaco, restano le deleghe a Grandi opere, Rapporti con la Rai, protezione civile e polizia locale. Per il ruolo di presidente del consiglio comunale, la maggioranza proporrà il nome di Alessandro Il Grande, che già lo aveva ricoperto nell'era Biancheri.



