Calcio: Genoa; ecco StraordinAria, la nuova campagna abbonamenti

Un video sulle note di 'Aria' dei Ricchi e Poveri per proseguire nel solco musicale dopo Bresh, Annalisa e Alfa. Così il Genoa ha lanciato la nuova campagna abbonamenti che partirà ufficialmente domani 4 luglio con le prelazioni sino al 21 luglio prossimo. Nello scorso campionato, quello del ritorno in serie A, furono 27777 i tifosi che si assicurarono il posto fisso per tutta la stagione.

"Nell'abbonamento sarà compresa anche la prima gara di Coppa Italia (l'11 agosto contro la Reggiana ha spiegato il dg del Genoa Flavio Ricciardella).

"Rispetto alle ultime due stagioni c'è stato qualche piccolo aumento ma abbiamo anche una serie di promozioni a partire da quelle per le famiglie in Gradinata Zena oltre ad una nuova promozione per gli over 75 nei Distinti. Al momento dell'acquisto poi si avrà diritto ad uno scontro del 50% sulla maglia ufficiale e gli abbonati avranno il 15% di sconto per tutto l'anno sul merchandising ufficiale".

Per ora non è prevista vendita libera al termine della fase dedicata alle prelazioni. "Valuteremo dopo la fine delle prelazioni ma l'idea è di non superare la quota dell'anno scorso per avere anche posti liberi durante la stagione".



