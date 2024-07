Rigassificatore, Greenpeace in piazza per dire 'no' al progetto

Greenpeace Italia ha partecipato all'incontro pubblico organizzato in piazza Sisto IV a Savona dal coordinamento dei comitati contrari al progetto del rigassificatore a Vado Ligure "per fare il punto sui rischi ambientali dei rigassificatori e dare voce a chi è in prima linea per difendere il proprio territorio".

"Il cambiamento climatico è già una realtà anche in Italia.

Non possiamo permetterci rigassificatori, né a Savona né altrove. - dichiara il responsabile delle campagne di Greenpeace Italia Alessandro Gianní - Il nostro governo deve mettere fine alla trappola del gas e investire una volta per tutte nelle energie rinnovabili".

Sono intervenuti in piazza, tra gli altri, il sindaco di Quiliano, Nico Isetta, la co-fondatrice del movimento 'Fermiamo il mostro' Monica Giovannini, l'attore Giorgio Scaramuzzino e il portavoce del coordinamento dei comitati 'No Rigassificatore' Franco Zunino secondo cui "la Liguria è una terra baciata dal sole e deve puntare sulle fonti rinnovabili. Non è pensabile che venga installata una nave rigassificatrice nel cuore del Santuario dei Cetacei e a poche miglia dall'area marina protetta di Bergeggi".

L'iniziativa, inserita tra le tappe della spedizione di Greenpeace Italia 'C'è di mezzo il mare' nel Mediterraneo, è stata l'occasione per ribadire ancora una volta la contrarietà all'installazione della nave rigassificatrice Golar Tundra nella rada di Vado Ligure, "un pericolo incombente di fronte alle spiagge bandiera blu ai margini dell'Area Marina Protetta di Bergeggi e nel cuore del Santuario dei Cetacei, - denuncia Greenpeace - un'area di cruciale importanza per la sopravvivenza di balene e delfini del Mar Mediterraneo già gravemente minacciata dall'impatto delle attività antropiche".

La spedizione di Greenpeace Italia farà poi tappa il 4 e 5 luglio al Porto Antico di Genova, con una serie di eventi pubblici e open boat a bordo della nave rompighiaccio di Greenpeace, Arctic Sunrise.



