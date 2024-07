Renzo Piano in visita al cantiere del Waterfront di Levante

Nel fine settimana, l'architetto Renzo Piano, assieme ai tecnici della Rpbw ha visitato la nuova Arena sportiva, in corso di ultimazione nel Palasport, all'interno delle aree del Waterfront di Levante. Lo rende noto il Comune di Genova.

"È sempre un grande onore ricevere la visita dell'architetto Renzo Piano che sta seguendo in maniera minuziosa, passo dopo passo, questo progetto, a garanzia per la città della qualità assoluta del progetto - ha detto il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Pietro Piciocchi - il riscontro è stato molto positivo e ringraziamo l'architetto Piano per aver voluto, anche in questa occasione, vedere personalmente la realizzazione della nuova Arena sportiva del Palasport". Intanto ieri sera è stata accesa per la prima volta la nuova insegna luminosa del Palasport.



