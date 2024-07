Carabinieri, generale Lunardo nuovo comandante legione Liguria

Cambio al vertice dell'Arma dei carabinieri in Liguria. Nella caserma Vittorio Veneto a Genova alla presenza del generale di corpo d'armata Riccardo Galletta, comandante interregionale 'Pastrengo' che ha competenza sull'area del nord-ovest, ha avuto luogo la cerimonia di cessione del comando della legione dei carabinieri della Liguria da parte del generale di divisione Maurizio Ferla al generale di brigata Claudio Lunardo.

Alla cerimonia hanno partecipato numerose autorità civili e militari, tra cui i Prefetti di Genova, Spezia e Imperia, i vertici della magistratura genovese, il sindaco di Genova Marco Bucci e altri. Il generale Galletta ha ringraziato il comandante Ferla "per il suo operato sempre attento ed entusiasta" negli ultimi tre anni alla guida dei carabinieri in Liguria augurando "buon lavoro" al generale Lunardo.

Il generale Lunardo, 56 anni, arriva da Roma dove è stato comandante del reparto autonomo del comando generale dell'Arma dei carabinieri. Ha frequentato l'Accademia militare di Modena e la Scuola ufficiali carabinieri. Tra i principali incarichi ricoperti, oltre a quelli presso l'Ufficio operazioni del comando generale dell'Arma e presso lo Stato Maggiore Difesa, ha retto i comandi provinciali di Venezia e Torino. Da giovane ufficiale ha comandato le compagnie di Caserta e Pescara, il nucleo operativo della Compagnia di Castellammare di Stabia, ed un plotone del Battaglione Sardegna a Cagliari. Ha partecipato anche ad una missione all'estero in Bosnia.



