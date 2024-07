Capriolo finisce sugli scogli a Portofino, salvato

Disavventura a lieto fine ieri per un capriolo che ieri si è ritrovato sugli scogli della strada tra il Covo di Nord Est e Portofino all'altezza dell'abbazia della Cervara in territorio di Santa Margherita Ligure. L'animale, spaventato e bagnato, è stato notato da alcuni passanti che hanno allertato i carabinieri prima e i guardiaparco poi. Con non poche difficoltà, vista anche la zona non facile, è stato catturato grazie a una dose di narcotico somministrata a distanza. Oggi il lieto fine: la liberazione del capriolo sui sentieri del monte con l'ausilio della vigilanza faunistica regionale. Il tutto documentato dai social dell'ente Parco di Portofino.



