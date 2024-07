Fabio Fognini ha battuto in tre set il francese Luca Van Assche all'esordio del torneo di Wimbledon.

L'azzurro n.94 al mondo si è imposto col punteggio di 6-1, 6-3, 7-5 sul transalpino, in poco più di due ore di gioco. Al prossimo turno, Fognini se la vedrà con il norvegese Casper Ruud, numero 8 del ranking mondiale, che ha sconfitto in tre set l'australiano Bolt.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA