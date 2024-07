Riparte il Dionisio festival, il teatro sbarca in Liguria

L'8 luglio riparte l'estate teatrale chiavarese. Si riaccendono così i riflettori sul Dionisio Festival, la rassegna teatrale che animerà l'estate chiavarese, organizzata dall'assessorato alla Cultura del Comune di Chiavari con la direzione artistica dell'attore Davide Paganini.

Ricco il programma di spettacoli della quinta edizione, - si legge in una nota - in scena dall'8 luglio al 25 agosto, a partire dalle ore 21.30 a piazza Nostra Signora dell'Orto. Sei gli appuntamenti che spaziano dalla classicità alla contemporaneità, passando per il divertissement.

Si parte l'8 luglio con il "Dio Bambino" di Fabio Troiano, il 16 luglio "Princesa" di Vladimir Luxuria, il 23 luglio "Il Barone Lamberto" di Maria Amelia Monti, il 3 agosto con "La morte della Pizia" di Daniele Pecci, il 20 agosto con "The Best of" di Leo Bassi, per terminare il 25 agosto con "L'arte del racconto" di Stefano Massini.

"Un cartellone di qualità che abbraccia diversi generi, un'occasione imperdibile per vivere un'esperienza culturale sotto il cielo stellato, immergersi nella magia del teatro e creare momenti di arricchimento - afferma l'assessore alla Cultura, Silvia Stanig - Come amministrazione crediamo molto in questa rassegna che, quest'anno, compie cinque anni, un segno tangibile del successo e apprezzamento sia da parte del pubblico che della critica".

"Il Dionisio rappresenta un'occasione importante per avvicinare il pubblico al teatro. Non è solo un festival, ma un progetto a lungo termine per promuovere l'arte in tutte le sue forme, valorizzando il territorio e rendendo Chiavari città capofila dell'offerta teatrale - spiega Davide Paganini, direttore artistico della rassegna - Sul palco di piazza Dell'Orto saliranno sei big del panorama nazionale ed internazionale, tra cui Maria Amelia Monti con la prima nazionale del 'Barone Lamberto' e il celebre clown Leo Bassi".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA