Fincantieri, progetto formazione a Riva Trigoso e Muggiano

"Maestri del Mare", il progetto sulla formazione voluto da Fincantieri e nato nell'ambito di Distretto Italia, arriva anche negli stabilimenti di Riva Trigoso (Genova) e del Muggiano (La Spezia). L'iniziativa nasce con l'obiettivo di affrontare la carenza di manodopera specializzata attraverso un programma di formazione finalizzato all'assunzione diretta in Fincantieri di lavoratori qualificati per la costruzione navale. L'attenzione alla formazione di competenze e al made in Italy dell'ingegno sono elementi essenziali su cui Fincantieri ha costruito il proprio piano industriale, puntando a una trasformazione della tradizionale 'manodopera' in 'testa d'opera'. Un concetto che mira a riavvicinare le persone alla produzione, al lavoro qualificato, alle nuove tecnologie e agli elevati standard di eccellenza che caratterizzano i prodotti di Fincantieri. Il percorso formativo prevede un'indennità di formazione, vitto e alloggio per coloro che provengono da città distanti dalla sede di svolgimento della formazione, un modello formativo residenziale per lo sviluppo di competenze organizzative e relazionali, assunzione diretta nel cantiere di Riva Trigoso e in quello del Muggiano previa verifica delle competenze acquisite durante la prima parte del percorso, che terminerà con attività on the job in cantiere. Il corso è destinato sia a studenti che a persone non occupate e si concentra sullo sviluppo di competenze tecnico specialistiche, incluse quelle digitali, di automazione e robotica e relazionali. I corsi di formazione saranno supportati da Regione Liguria con due diverse misure. L'iniziativa, per quanto riguarda Riva Trigoso "si inserisce in un contesto di crescita continua e potenziamento dello stabilimento interessato da importanti investimenti sia in termini infrastrutturali, finalizzati a una maggiore capacità produttiva e alla creazione della terza linea di varo con la realizzazione dei nuovi pontili, a oggi oggetto di iter autorizzativi, che da assunzioni dirette, visto che da settembre scorso a oggi sono state inserite 25 risorse, ulteriori 9 sono previste e a queste andranno ad aggiungersi quelle provenienti dal progetto "Maestri del Mare". L'obiettivo è l'inserimento di 10 operatori navali che dovranno operare sulla nuova Panel-Line a laser, impianto automatico dotato di saldatura robotizzata di nuova concezione.

Per Muggiano l'obiettivo è l'inserimento di 12 operatori navali.

Da oggi è possibile avanzare domanda di iscrizione al format di Riva Trigoso presentando la propria candidatura presso Villaggio del Ragazzo, corso IV Novembre, 115 - 16030 Cogorno (Genova) www.villaggio.org e per Muggiano presso Cisita, via del Molo 1/a, 19126 La Spezia - www.cisita.it



Riproduzione riservata © Copyright ANSA