Cinque Terre, sopralluogo di Santanchè sulla Via dell'Amore

Sopralluogo della ministra del Turismo Daniela Santanchè questa mattina nel cantiere della Via dell'Amore, tra Riomaggiore e Manarola, in vista del grande evento internazionale per l'inaugurazione che si tiene il 26 luglio. Il sentiero a picco sul mare, patrimonio mondiale dell'Unesco, chiuso dal 2012 a seguito di una frana, è stato oggetto di un complesso intervento di recupero e messa in sicurezza avviato nel 2021 ed è in fase conclusiva.

Ad accompagnare Santanchè, il commissario ad acta per l'opera e assessore regionale alla Difesa del Suolo Giacomo Giampedrone, l'assessore regionale al Turismo Augusto Sartori, il sindaco di Riomaggiore Fabrizia Pecunia insieme al prefetto della Spezia Maria Luisa Inversini e ai vertici delle forze dell'ordine, oltre ai rappresentanti delle ditte specializzate che hanno effettuato i lavori, finanziati da Regione Liguria per 12,5 milioni di euro e dai ministeri della Cultura (7 milioni di euro) e dell'Ambiente (3 milioni di euro) e dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile (1,5 milioni di euro).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA