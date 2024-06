Toti: teste 'Spinelli aveva offerto soldi a Signorini'

L'ex presidente del porto Paolo Signorini e l'imprenditore Aldo Spinelli "avevano instaurato un rapporto privilegiato rispetto agli altri operatori portuali". A dirlo agli inquirenti, sentita come persona informata sui fatti il giorno successivo agli arresti del 7 maggio, una dipendente pubblica amica di Signorini. Si tratta della donna che ha pagato il catering (oltre 13mila euro) della figlia dell'ex presidente del porto. In base a quanto riscontrato dagli investigatori Signorini le ha restituito il denaro in più rate, con i 15mila euro ricevuti da Spinelli sempre in contanti. "Signorini mi diceva di ricevere tante pressioni e che Spinelli lo pressava per pratiche di suo interesse", ha detto ai magistrati. La donna ha aggiunto un episodio specifico di luglio 2022, proprio nei giorni in cui Spinelli si era offerto di dare a Signorini i 15mila euro per il catering del matrimonio della figlia. La coppia in quel momento si trovava a casa dell'allora presidente dell'Adsp: "Signorini mi fece capire che avrebbe potuto ricevere delle utilità da Spinelli per alcune pratiche di suo interesse.

Usò una frase che in quel momento non ho capito: 'mi ha paccato'. Quando gli chiesi cosa significasse lui mi disse che Spinelli gli aveva offerto dei soldi - ha detto al pm Luca Monteverde - In quel momento ebbi la sensazione che lui avesse accettato l'offerta".

Nell'informativa inviata dagli investigatori delle fiamme gialle alla Procura il 10 giugno e depositata agli atti del Riesame inoltre viene chiarito che Signorini nell'interrogatorio avrebbe mentito dicendo che aveva restituito i soldi alla donna anche tramite bonifici, in quanto si tratta di versamenti molto più recenti, che risalgono a questa primavera, eseguiti in seguito alla richiesta di aiuto da parte della donna che si trovava in difficoltà economiche anche in seguito a una truffa informatica subita. Sempre nell'informativa gli investigatori ribadiscono che sia Aldo Spinelli che il figlio Roberto hanno raccontato che l'imprenditore portuale aveva dato 15mila euro in contanti a Signorini. Lui nell'interrogatorio aveva negato, dicendo di aver vinto quei soldi al casinò.



