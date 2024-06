Mullova esegue Beethoven, successo al Carlo Felice di Genova

Viktoria Mullova è stata la grande protagonista, il 29 giugno al Carlo Felice, del concerto inaugurale del Paganini Genova Festival. La straordinaria artista, accompagnata dal direttore Riccardo Minasi sul podio dell'Orchestra del teatro genovese, ha proposto il Concerto in re maggiore op. 61 di Beethoven, caratterizzato da un intenso e suggestivo dialogo fra solista e strumentale, dialogo che la Mullova ha interpretato in una visione intimista con un perfetto controllo del suono.

Minasi ha poi completato il programma dirigendo la Quarta Sinfonia di Brahms. Accoglienze calorosissime per tutti con Mullova chiamata sul palco insistentemente a fine esecuzione e costretta a due bis, uno del figlio Misha Mullov Abbado e l'altro di Bach.

Il concerto di Viktoria Mullova ha inaugurato il Paganini Genova Festival che propone una settimana di intensi appuntamenti. Tre gli incontri previsti il 30 giugno. Alle 15, con partenza da Palazzo Tursi, gli Amici di Paganini proporranno una prima visita ai luoghi del grande musicista genovese. Alle 17 Palazzo Tursi ospiterà una conversazione tenuta da Mariateresa Dellaborra e da Stefania Montonati e dedicata alla figura di Federico Mompellio, uno dei primi grandi studiosi di Paganini, al quale si deve tra l'altro l'impostazione della Edizione Nazionale delle sue opere. La sera all'Oratorio di San Filippo, che fu testimone dei primi concerti tenuti dal giovanissimo Niccolò, accompagnato dall'Orchestra Paganini diretta da Vittorio Marchese si esibirà Mariusz Patyra, vincitore del Premio Paganini nel 2001.

Intensa anche la giornata del 1 luglio che si aprirà alle 15,30 al Museo Diocesano con "Mamma mia che capricci" uno spettacolo per bambini con Carola Bellino, Massimo Marinelli e Elisa Moretto. Alle 17 avrà luogo a Palazzo Tursi la presentazione del secondo volume dell'Epistolario di Paganini.

Infine, la sera (ore 20,30), a cura del Centro Paganini e della Scuola di Recitazione del Teatro Nazionale di Genova, Palazzo della Meridiana ospiterà "Paganini a processo: l'affare Cavanna", una lettura tratta dalle carte custodite all'Istituto Mazziniano e relative appunto al processo che Paganini subì perché accusato di rapimento e seduzione di una minorenne genovese.



