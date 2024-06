Politeama Genovese ripropone musical, comici e danza

Sarà la sempreverde irresistibile commedia di Michael Frayn, "Rumori fuori scena" con "The Kitchen Company" ad inaugurare dal 1° al 12 ottobre la nuova stagione del Politeama Genovese. Unico palcoscenico cittadino, fra quelli cosiddetti "grandi", a vantare una conduzione totalmente privata, il Genovese è reduce da una annata di rilievo con ben 128.000 spettatori. Un segnale evidente che la strategia di puntare sullo spettacolo leggero, sul musical e sui grandi comici ripaga generosamente.

Il nuovo cartellone, dunque, rispetta la consolidata tradizione. Tanti i musical. Alcuni ritornano come "Peter Pan" (dal 15 novembre), "Saranno famosi" (dal 20 dicembre), "Aggiungi un posto a tavola" (dal 24 gennaio) e "Grease" (dal 7 febbraio).

Ma ci saranno anche novità interessanti come "Tootsie" con Paolo Conticini e Enzo Iacchetti (dal 18 gennaio) e soprattutto come "The Choir of man": il palco diventerà un vero pub funzionante, in cui nove straordinari performers spilleranno birra, coinvolgeranno il pubblico e si esibiranno in numeri di canto, danza, percussioni passando da Adele ai Queen, da Paul Simon ai Red Hot Chili Peppers, da Katy Perry al musical.

Fra i comici fissa la presenza di quanti "giocano in casa" come Massimo Lopez e Tullio Solenghi (11 e 12 dicembre), i "Pirati dei caruggi" (13 e 14 dicembre), i "Bruciabaracche" (26 e 27 dicembre), Maurizio Lastrico (il Capodanno è tradizionalmente suo), Luca Bizzarri (7 e 8 marzo) e Antonio Ornano (21 e 22 marzo). Ma torneranno anche Geppi Cucciari, Teresa Mannino e Antonio Albanese. Per il settore musicale ci sarà Irene Grandi ed è atteso il ritorno pure di Giovanni Allevi, mentre gli appassionati di danza potranno vedere due classici come "Il lago dei cigni" (27 novembre) e "Cenerentola" (9 gennaio). Tutta la stagione è consultabile sul sito www.politeamagenovese.it.



