Terminata udienza Riesame per Signorini, tribunale si riserva

E' durata circa un'ora l'udienza davanti al tribunale del riesame di Paolo signorini, l'ex presidente dell'autorità portuale arrestato il 7 maggio nell'ambito dell'inchiesta sulla presunta corruzione in Liguria.

Il tribunale si è riservato. "Il tribunale si è preso qualche giorno - spiegano gli avvocati Enrico e Mario Scopesi che hanno chiesto l'attenuazione della misura cautelare - L'udienza era limitata a valutare l'idoneità dei domiciliari - ha spiegato Scopesi - e su questo sono fiducioso".

Diversa la posizione dell'accusa. I sostituti procuratori Luca Monteverde e Federico Manotti hanno ribadito che il carcere è l'unica misura cautelare idonea. "I pm si sono spinti anche un po' nel merito dei capi di imputazione - ha detto l'avvocato - ma a mio avviso non era questa la sede". Signorini ha presenziato all'udienza ma non ha rilasciato dichiarazioni, poi è stato riaccompagnato nel carcere di Marassi dalla polizia penitenziaria. "Non ha un atteggiamento vittimista - ha detto il legale -. Chiaramente patisce situazione afflittiva perché le condizioni delle carcere le conosciamo tutti, ma regge".



