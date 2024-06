Lunaria Teatro, a San Matteo danza, prosa e musica

"L'architettura della parola tra città e terra" è il tema della 27ª edizione del "Festival in una notte d'estate", la rassegna che Lunaria Teatro organizza nella cornice della piazza e del chiostro della Chiesa di San Matteo nel cuore del centro storico di Genova coinvolgendo anche altre suggestive location della città e della riviera: il Loggiato di Palazzo Giulio Pallavicino, le Gallerie Nazionali di Palazzo Spinola, il Parco delle Mura del Righi, Santa Margherita Ligure e Levanto. Un programma ampio che prenderà il via il 10 luglio per concludersi il 28 settembre con appuntamenti di prosa, musica, danza, incontri letterari. Parte importante è dedicata a William Shakespeare nel 460° anniversario della nascita. Il Bardo sarà celebrato in "Terre Shakespeariane", uno spettacolo itinerante che apre il Festival il 10 e 11 luglio nei giardini dell'Istituto agrario "Bernardo Marsano" sulle alture di Sant'Ilario. Sempre a Shakespeare è dedicato, giovedì 1º agosto, l'appuntamento di maggior richiamo internazionale di questa edizione: "The Tempest", spettacolo in lingua inglese con sottotitoli in italiano diretto da Kiara Pipino con Jennifer Le Blanc, produzione della The Prague Shakespeare Company. Il debutto in piazza San Matteo sarà all'insegna della danza contemporanea: venerdì 12 luglio "Mind the Gap" di Simone Maier per Mechanical Monkeys, e lunedì 15 "Possibility" di Alex Atzewi e della sua Atzewi Dance Company. Danza anche il 20 luglio con "Anthropos" di Alekseij Canepa e Dylan Zuccarelli, giovedì 25 all'insegna dell'hip hop con "Tempo" di Silvia Cerdelli e, infine, lunedì 29 luglio a ritmo di tango con Adriano Mauriello e Florencia Marioni sulle note dell'Hyperion Ensemble in "Tierra Querida!". Passando ai primi concerti concerti, Il 18 luglio Michela Centanaro con le cantanti Maria Giulia Mensa e Armanda De Scalzi, il polistrumentista Julyo Fortunato e l'attore Franco Avran, proporranno una serata dal titolo "Donne di questa terra". Per quanto riguarda la prosa "Piccoli equivoci senza importanza" di Antonio Tabucchi in scena il 16 luglio. Molto particolare l'appuntamento di venerdì 19 luglio, eccezionalmente nel chiostro di San Matteo, con "Trent'anni di grano, autobiografia di un campo": Paola Berselli e Stefano Pasquini, gli autori nonché protagonisti insieme a Maurizio Ferraresi, vivono alle Ariette, un piccolo podere sulle colline bolognesi, dove coltivano la terra trasformando il grano in pane. Non per venderlo, ma per mangiarlo e condividerlo con gli spettatori che incontrano nel loro spettacolo che, non a caso, concludono servendo al pubblico delle tigelle con il prosciutto. Il programma completo è disponibile sul sito www.lunariateatro.it.





