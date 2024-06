Atletica: Assoluti a La Spezia, domani si assegnano 16 titoli

Tutto pronto per i Campionati Italiani Assoluti che scattano sabato a La Spezia. È il weekend della massima rassegna nazionale con le sfide per le maglie tricolori a un mese dalle Olimpiadi di Parigi e con diversi big azzurri che hanno entusiasmato ai trionfali Europei di Roma. In palio 16 titoli nella prima giornata: tra i momenti clou, la finale dei 110 ostacoli alle 20.58 in cui è atteso il campione continentale Lorenzo Simonelli, argento iridato dei 60hs, straordinario protagonista all'Olimpico con il 13.05 del record italiano. Sul rettilineo dei 100 donne (finale alle 21.10) si prepara a sfrecciare Zaynab Dosso che ha riscritto la storia della velocità azzurra: bronzo europeo alle soglie di un muro ormai sempre più vicino, quello degli undici secondi (11.01), dopo il terzo posto ai Mondiali nei 60 indoor.

Fari puntati alle 21.35 sui 5000 metri per applaudire Nadia Battocletti, regina del mezzofondo in Europa e prima donna italiana di sempre a firmare una doppietta (oro anche sui 10.000) nella stessa edizione. Ma il day 1 al Centro Sportivo Montagna della città ligure vedrà in azione anche altri medagliati di Roma 2024: al maschile nei 5000 (ore 22.00) l'argento della mezza maratona Pietro Riva e il bronzo dei 1500 Pietro Arese mentre nei 100 c'è Matteo Melluzzo, campione europeo della 4x100, con Roberto Rigali che all'Olimpico ha corso in batteria e nella scorsa stagione si è messo al collo l'argento mondiale.

Nell'ultima occasione utile per la qualificazione olimpica, da raggiungere con lo standard o con il piazzamento nel ranking, in pedana da seguire il confronto del triplo con Andrea Dallavalle e Tobia Bocchi, invece al femminile ci sarà Dariya Derkach.

Nell'asta partono in pole position Roberta Bruni ed Elisa Molinarolo, nel disco la primatista italiana Daisy Osakue, tra i salti in gara anche le donne dell'alto e in pista sui 100 ostacoli. Il primo titolo assegnato alle 14.00 sarà quello del martello maschile, poi il programma dei lanci prevede il giavellotto femminile e maschile. In chiusura di giornata le staffette 4x100 metri.

Stelle azzurre anche nelle batterie dei 400 ostacoli con il vicecampione europeo Alessandro Sibilio e Ayomide Folorunso, e dei 400 piani con gli argenti in staffetta Edoardo Scotti, Vladimir Aceti, Riccardo Meli, Brayan Lopez, Alice Mangione e Anna Polinari verso le finali di domenica.



