Aeroporto Genova, rinviate assemblee ricapitalizzazione e conti

Aumento di capitale rinviato per l'Aeroporto di Genova, la società di gestione dello scalo genovese partecipata al 60% da Autorità di sistema portuale del Mar ligure occidentale, 25% Camera di commercio e 15% Adr (che sarà acquistato da Msc). Le due assemblee convocate per oggi, sono state differite al 29 luglio. La prima, quella straordinaria, per varare appunto la ricapitalizzazione da 4,8 milioni e la seconda, ordinaria, per approvare il progetto di bilancio che si chiude con una perdita di 3,5 milioni di euro, si terranno fra un mese. A chiederlo l'Autorità di sistema portuale del Mar ligure occidentale, azionista di maggioranza, dove si è appena insediato il commissario Massimo Seno che ha bisogno di un po' di tempo in più per studiare il dossier aeroporto, e la Camera di commercio, che chiede approfondimenti.





