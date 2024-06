Uova di tartaruga marina in spiaggia Arma, area presidiata

Un'esemplare femmina di tartaruga marina del genere "caretta caretta" ha deposto le proprie uova sull'arenile della spiaggia "Piccolo Lido" di Arma, nel territorio comunale di Taggia (Imperia). Si tratterebbe del quarto nido di tartaruga trovato in Liguria e, in assoluto, della prima nidiata nel Ponente Ligure.

Per salvaguardare le uova e le future tartarughe, il sindaco di Taggia Mario Conio firmerà a breve un'ordinanza con la quale sarà vietato ai bagnanti di avvicinarsi all'area e, al contempo, verrà realizzata una sorta di gabbia a protezione delle uova.

Da questa mattina, subito dopo la scoperta, da parte di un bagnino, del possibile passaggio di una tartaruga sulla spiaggia, i militari della Guardia Costiera hanno presidiato l'area, recintandola per evitare che il nido venisse calpestato.

Poi la ricerca delle uova, che ha visto impegnati diversi professionisti tra cui i tecnici di Arpal, e la notizia del ritrovamento. Sul posto è accorso anche il sindaco Conio, che non nasconde la propria felicità: "Quest'anno ci hanno tolto la "Bandiera blu", però mi fa piacere che gli animali riconoscano la qualità delle nostre acque e delle nostre spiagge", ha affermato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA