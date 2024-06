Primo giorno di servizio per 59 agenti di polizia a Genova

Oggi, primo giorno di servizio per gli agenti in prova assegnati dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza alla Questura di Genova, la maggior parte in avvicendamento a pari qualifica trasferiti ad altra sede, altri in potenziamento dell'organico. Il Questore Burdese, insieme al Vicario, ai Dirigenti e ai Funzionari, ha dato ieri il benvenuto ai 59 agenti in prova assegnati complessivamente alla Questura di Genova, compresi i Commissariati distaccati di Chiavari e Rapallo. Gli agenti hanno prestato giuramento nei giorni scorsi, al termine del 225° corso di formazione frequentato presso le rispettive scuole Allievi Agenti della Polizia di Stato di Brescia, Trieste, Peschiera del Garda, Piacenza, Alessandria, Nettuno, Vibo Valentia, Caserta e Campobasso. Le agenti e gli agenti, molti dei quali provenienti dall'Esercito, dalla Marina Militare oltreché da altre Forze di Polizia ove hanno prestato servizio anche pluriennale, verranno impiegati in primis sia all'Ufficio Prevenzione Generale che presso i Commissariati di P.S. cittadini e distaccati, in attività di controllo del territorio, in servizi di vigilanza, nonché presso la Divisione Anticrimine, l'Ufficio Immigrazione e nei settori di supporto tecnico logistico alle attività operative. Al termine di un momento di presentazione ed informazione che si è svolto nell'aula dedicata al Commissario Capo "Antonio Esposito", durante il quale sono state illustrate le priorità operative e le esigenze di sicurezza del capoluogo e della provincia, il Questore Burdese, unitamente a Dirigenti e Funzionari, ha rivolto a tutti i migliori auguri di buon lavoro. "L'elevata preparazione e le pregresse esperienze maturate in diversi scenari operativi, nonché la forte motivazione sia professionale che per la sede di servizio, ne consentirà una rapida integrazione a servizio della sicurezza di questo territorio" si legge in una nota.



