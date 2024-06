Baker, Capek e Lefebvre alla XXVI edizione di Armonie Sacre

Prende il via il 23 luglio la XXVI edizione del Festival organistico intitolato "Armonie sacre, percorrendo le terre di Liguria", organizzato dall'Associazione Rapallo Musica con la direzione artistica di Filippo Torre e Fabio Macera. Un cartellone itinerante che si protrarrà fino al 25 agosto con 17 serate ospitate in undici centri liguri, centrale naturalmente il ruolo di Rapallo che accoglierà cinque incontri.

Lo spettacolo inaugurale nascerà dalla collaborazione con il Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo: proprio a Cervo (Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Battista) si terrà in prima esecuzione assoluta "Interstellar" con Gabriele Cassone (tromba), Joo Cho (soprano), Roberto Olzer (organo) e Gennaro Scarpato (didgeridoo e percussioni).

La manifestazione presenterà come di consueto concertisti di fama internazionale, esponenti di alcune delle principali scuole organistiche europee. Ci saranno recital solistici: fra gli ospiti stranieri si citano Martin Baker, organista titolare di Westminster di Londra (3 agosto, Basilica concattedrale di San Siro, Sanremo), Wolfgang Capek, docente all'Università di Vienna (15 agosto, Cattedrale di Santa Maria Assunta, Ventimiglia) e Philippe Lefebvre, organista titolare di Notre Dame di Parigi (17 agosto, Basilica dei SS. Gervasio e Protasio, Rapallo).

Ma è nutrita anche la serie di proposte "cameristiche" con alcune scelte inusuali. Così è ad esempio, per lo spettacolo "Il signor re diesis e la signorina mi bemolle" da un racconto di Jules Verne, con l'attrice Antonella Franceschini e l'organista Viviana Romoli (29 luglio, Chiesa Parrocchiale di San Matteo, Laigueglia). Infine ci sarà anche l'Orchestra di Rapallo diretta da Filippo Torre ad accompagnare l'organista Luca Scandali il 10 agosto nella Basilica dei SS. Gervasio e Protasio a Rapallo.





