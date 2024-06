Torna nel Tigullio l'Overnight bus per il dopo-movida

Dal 1 luglio al 31 agosto sarà attivo il servizio di bus denominato 'Overnigh bus' organizzato dalla Amt con il contributo della Città Metropolitana e dei comuni di Santa Margherita Ligure, Rapallo, Zoagli, Chiavari, Lavagna, Sestri Levante e da quest'anno anche Moneglia.

Trentatré fermate con due capolinea Covo nord est a Santa Margherita e Sestri Levante piazza Matteotti, partenza alle 21,30 e ultima corsa alle 4.

"Sul successo degli anni scorsi - hanno sottolineato i rappresentanti dei vari comuni - abbiamo deciso di continuare ad offrire ai giovani la possibilità di spostarsi nel Tigullio non solo per le discoteche ma più in generale per i locali della movida da Santa a Moneglia. Notti trascorse in compagnia senza l'assillo di dover guidare auto o moto". I biglietti si possono acquistare nelle rivendite Amt oppure sulla applicazione della società di trasporto.



