Rfi, per lavori su nodo Genova modifica circolazione nel weekend

Proseguono gli interventi di realizzazione del Progetto Unico Terzo Valico/Nodo di Genova con l'attivazione del nuovo Apparato centrale computerizzato di Genova Brignole funzionale al proseguimento delle attività di realizzazione dei nuovi binari tra Genova Piazza Principe e Brignole. Per consentire gli interventi che saranno condotti in modo continuativo e in orario sia diurno che notturno, dalle ore 8 di venerdì 28 alle ore 4 del 1° luglio sono programmate varie fasi di lavorazione, in particolare a Genova Brignole, che coinvolgono le relazioni da e per Genova Brignole.

Lo switch off tra l'attuale apparato e quello nuovo avverrà nella notte tra sabato 29 e domenica 30 giugno con contestuale interruzione totale, nella notte, della circolazione nella stazione (inibite le relazioni ponente/levante). Per contenere il disservizio, non si attenderà che tutti i binari siano gestiti dal nuovo apparato ma, a partire dalle 7 di domenica, la circolazione riprenderà gradualmente fino a raggiungere la configurazione a regime completo il lunedì mattina.

L'attivazione dell'apparato centrale computerizzato oltre all'upgrade tecnologico consentirà una migliore gestione operativa della circolazione e una maggiore flessibilità nella gestione delle future modifiche previste per l'impianto di Genova Brignole. Inoltre, i nuovi apparati sono alla base dello sviluppo del piano Ertms in corso di sviluppo da parte di Rfi.





