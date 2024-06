Frana sulla provinciale 77 nel genovese, interrotta viabilità

Viabilità interrotta lungo la provinciale 77 tra Ferriere e Boasi, nell'entroterra genovese, a causa di una frana provocata probabilmente dalle piogge persistenti dei giorni scorsi che ha invaso la carreggiata. La sala operativa regionale della Protezione civile è in contatto con la Città Metropolitana: i tecnici sono già presenti sul posto per un primo sopralluogo utile a verificare l'estensione del fronte e la sua eventuale mobilità per procedere il prima possibile a sgomberare la carreggiata. Non ci sono centri abitati isolati.



