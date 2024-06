Teatro Carlo Felice di Genova, Britten e Verdi i protagonisti

Britten, Strauss e Verdi saranno i principali protagonisti della nuova stagione artistica del Carlo Felice di Genova, presentata questa mattina dal sovrintendente Claudio Orazi, il direttore artistico Pierangelo Conte, il direttore musicale Riccardo Minasi e, per le istituzioni, il governatore ad interim Alessandro Piana e Barbara Grosso delegata alla cultura per il Comune. In collegamento i registi Davide Livermore, Damiano Michieletto e Laurence Dale, il compositore Francesco Filidei e il direttore d'orchestra Donato Renzetti.

Per il secondo anno consecutivo il Carlo Felice inaugurerà con Benjamin Britten. L'anno scorso toccò a "A Midsummer night's dream", quest'anno in un'operazione assolutamente originale, verrà presentata nella stessa sera (12 ottobre, Teatro Ivo Chiesa), 'Il giro di vite' di Henry James e a seguire 'The turn of screw', appunto, di Britten con la regia di Davide Livermore e, per l'opera, la direzione di Minasi. Di Richard Strauss, invece, il 6 aprile Fabio Luisi dirigerà la complessa 'Die Liebe der Danae' (6 aprile), prima rappresentazione italiana nella versione originale con complessi italiani. Verdi sarà presente con due capolavori assoluti: 'La traviata' (12 gennaio) con Renato Palumbo sul podio e Francesco Meli nei panni di Alfredo accanto alla Violetta di Olga Peretyatko, e lo stupendo 'Falstaff' (7 marzo) con il debutto genovese di Ambrogio Maestri. Completano il cartellone lirico 'Lucia di Lammermoor' di Donizetti (15 novembre) con la direzione di Francesco Ivan Ciampa, 'Il cappello di paglia di Firenze' di Nino Rota (13 dicembre), 'Adrea Chenier' di Giordano (6 febbraio) con la bacchetta di Donato Renzetti, 'Carmen' di Bizet (16 maggio) ancora con Renzetti sul podio per finire con 'Die Zauberflote' di Mozart affidato ai giovani dell'Accademia vocale di Perfezionamento (13 giugno). Da notare anche l'inserimento de 'Lo schiaccianoci' (Armenian National Opera and Ballet Theatre, 21 dicembre). Dodici saranno i concerti del cartellone sinfonico e da sottolineare anche le iniziative al Teatro della Gioventù in collaborazione con il Conservatorio e l'Università: primo incontro, l'11 ottobre con un omaggio a Luigi Nono e la riproposta di "La fabbrica illuminata". Il Carlo Felice si prepara infine a una serie di tournée: dal 7 al 9 ottobre sarà a New York per un doppio concerto dedicato a Da Ponte e a Paganini per i duecento anni dalla introduzione dell'opera italiana negli States e il 30 ottobre a Montecarlo porterà in forma di concerto "La rondine" di Puccini che in quel teatro debuttò nel 1917.





