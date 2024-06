Scherma, dal 14 al 19 giugno 2025 Europei a Genova

La Confederazione Europea di Scherma, a Basilea, ha ufficializzato la data dei prossimi Europei di Scherma che si terranno a Genova, dal 14 al 19 giugno. La città della Lanterna sarà capitale continentale della disciplina olimpica azzurra più titolata con 130 medaglie (49 ori, 46 argenti, 35 bronzi).

Alla Commissione internazionale e al presidente Giorgio Scarso, il Col di Genova 2025 ha presentato il progetto di allestimento degli spazi dedicati alla rassegna continentale all'interno del Waterfront di Levante disegnato dall'architetto Renzo Piano. La relazione ha incontrato il favore di tutti i dirigenti della Confederazione.

"Dopo i successi degli atleti italiani a Basilea, Genova si prepara a ospitare questa straordinaria manifestazione nel 2025, anno in cui la Liguria sarà Regione Europea dello Sport - ha detto Simona Ferro, assessore regionale allo Sport - Gli Europei di Genova saranno sicuramente uno degli eventi di punta di un anno davvero speciale: la scherma è un'eccellenza del movimento sportivo nazionale e i nostri grandi campioni l'hanno dimostrato per l'ennesima volta".

"Con la consegna della bandiera della Confederazione europea di scherma, si è ufficialmente aperta la strada che porterà agli Europei Assoluti di Genova del 2025. A fare da palcoscenico, ai migliori atleti continentali che si ritroveranno a Genova dal 14 al 19 giugno 2025, sarà il Waterfront di Levante con il nuovo Palasport disegnato da Renzo Piano - ha confermato l'assessore allo Sport del Comune di Genova Alessandra Bianchi - Dopo il grande successo dei Campionati Italiani Cadetti e Giovani, la nostra città è pronta ad accogliere i protagonisti del primo grande evento schermistico del nuovo quadriennio olimpico offrendo loro, ai loro staff e a tutti gli accompagnatori la possibilità di entrare in contatto con il suo patrimonio culturale, paesaggistico e gastronomico".



