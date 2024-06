Parco 5 Terre, nuova segnaletica per sentieri e vie accesso

Nuova immagine visiva per il Parco nazionale delle Cinque Terre che sceglie "un racconto visivo ricco e coinvolgente" per trasmettere ai visitatori l'idea di un territorio unico per peculiarità paesaggistiche, che necessita di massimo rispetto. Lo hanno creato lo studio di design Tomo Tomo e lo studio di architettura Fabrica per conto dell'ente Parco in otto mesi di lavoro. Il progetto Wayfinding ridisegnerà a partire dall'estate oltre 90 cartelli dislocati in 130 chilometri di sentieri e vie d'accesso. "Oggi più che mai, in un territorio come il nostro, la rapidità di ingaggio con gli utenti, anche attraverso le immagini, è fondamentale. Devono sapere che si trovano in un parco nazionale, un sito Unesco, che sono entrati in un luogo dove la protezione della natura, del paesaggio, dei valori antichi legati all'agricoltura eroica - dice la presidente Donatella Bianchi - sono fortemente connessi.

Il nostro progetto di Wayfinding si basa su una nuova visione dell'accoglienza e ha come obiettivo principale la fruizione responsabile. È stato studiato per ridare al visitatore consapevolezza attraverso una segnaletica ripensata rispetto ai punti di accesso al Parco e rispetto all'internazionalità dei visitatori". I materiali scelti sono l'acciaio corten, mentre i cartelli godranno di una retroilluminazione per la massima fruibilità e per un effetto scenografico. Al centro di questo sistema un nuovo carattere tipografico e l'acronimo PN5T.

Inoltre tra il 30 maggio e il 3 giugno 2024 il centro studi del Touring Club Italiano ha condotto una sondaggio per conoscere opinioni e comportamenti di viaggio della propria comunità. Dai circa 3mila questionari compilati è emerso che il 21% dei rispondenti ha visitato il Parco nazionale delle Cinque Terre negli ultimi tre anni. "Ne si trae un quadro coerente con gli sforzi informativi e di tutela che abbiamo messo in campo in questi anni - aggiunge Bianchi -: oltre il 78% del campione è consapevole che il Parco ospita un'area marina protetta e che è un sito patrimonio Unesco". In merito agli aspetti che identificano le Cinque Terre, il 48% ha detto gli scorci panoramici e il 44% i borghi a picco sul mare (44%). Poco rilevante l'associazione con il mare (5%) e con il particolare paesaggio terrazzato (4%). "Si può dire dunque che l'immagine simbolica prevale sui caratteri geografici".



