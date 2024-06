Palasport, l'8 luglio primo taglio del nastro

Sarà con ogni probabilità lunedì 8 luglio il primo taglio del nastro del "nuovo" palasport di Genova. La conferma arriva da ambienti del Comune. Non si tratta di una vera e propria inaugurazione - per quella è necessario ancora il completamento della pratica antincendio - ma di una presentazione alla stampa della struttura che, in questi giorni, è stata completata per quanto riguarda la parte degli spalti. Il sindaco di Genova Marco Bucci, a margine del consiglio comunale, dice che "i lavori sono a buon punto" e conferma che "il primo grande evento sportivo con il pubblico si potrà svolgere subito dopo i giorni del Salone Nautico". In queste settimane si finalizzerà anche l'acquisto dell'arena sportiva, esclusa la parte del "mall" commerciale, del Comune. L'amministrazione verserà a Cds, la società che ha curato la rigenerazione del Waterfront Levante, 23 milioni più iva, dopo, già in precedenza stabilita a seguito di una stima compiuta dall'Agenzia del demanio sul valore dell'immobile. Per il completamento dell'area commerciale saranno necessari altri sei mesi.



