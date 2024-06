Festival della mente, la XXI edizione dedicata alla gratitudine

È dedicata alla "gratitudine" la XXI edizione del Festival della Mente, in programma a Sarzana da venerdì 30 agosto a domenica 1 settembre. Trenta eventi in programma, 23 dedicati ai più piccoli, in cui si svilupperà il tema annuale tra letteratura, scienza, tecnologia, arte, ecologia e fotografia con nomi di spicco del panorama internazionale tra scrittori, scienziati, filosofi, sportivi, artisti. La manifestazione è promossa da Fondazione Carispezia e dal Comune di Sarzana.

"Viviamo in una società del rancore, inquieta e smarrita, e per guardare al futuro con speranza e desiderio diventa necessario «prendersi a cuore la vita» con charis, parola greca che significa "gioia" e "gratitudine". Le relatrici e i relatori del festival declineranno la gratitudine in molti modi, per aiutarci ad affrontare con più ottimismo e consapevolezza le sfide sociali, ambientali, economiche che ci pone la società" ha spiegato la direttrice del Festival Benedetta Marietti. La tre giorni aprirà con la lectio magistralis tenuta dall'epistemologa Luigina Mortari, con un intervento "Sulla gratitudine, ovvero la gioia della cura". T Tra i nomi quelli dell'antropologo Marco Aime, dello storico Alessandro Barbero, del filosofo Massimiliano Valerii, della giornalista Francesca Mannocchi. Ci saranno anche lo scrittore Alessandro Zaccuri, la scrittrice Silvia Avallone, lo chef Chicco Cerea, l'alpinista Nives Meroi, lo psicanalista Massimo Recalcati e molti altri. In programma anche spettacoli, tra i quali Canto d'Acqua con il filosofo Telmo Pievani e il frontman dei Marlene Kuntz Cristiano Godano.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA