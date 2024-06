Direttore artistico dell'Hamburg Ballet chiude carriera a Nervi

Il maestro John Neumeier ha scelto l'Italia per concludere i suoi 51 anni di attività in qualità di direttore dell'Hamburg Ballet. Al Nervi Music Ballet Festival, John Neumeier presenta le ultime due esibizioni della compagnia sotto la sua direzione (19 e 20 luglio). Nessun direttore al mondo come il famoso coreografo americano, ha mai condotto per così tanti anni una stessa compagnia.

John Neumeier: "Tornare a Nervi riporta alla memoria i ricordi di quando ho presentato lì il mio nuovo balletto 'Odissea' quasi 30 anni fa. Questa volta presenterò la mia versione di Sogno di una notte di mezza estate, uno dei classici più famosi del balletto di Amburgo. I Parchi di Nervi saranno la sede delle ultime esibizioni dell'Hamburg Ballet John Neumeier: momenti commoventi per me ed il mio ensemble, che siamo davvero felici di condividere con il nostro pubblico." La performance ospite avviene per iniziativa del genovese e primo ballerino dell'Hamburg Ballet Jacopo Bellussi, designato direttore artistico del Festival Internazionale del Balletto dal 2025: Con la rappresentazione dell'Hamburg Ballet a Nervi quest'anno - sicuramente un momento emozionante e unico per la chiusura della carriera di John Neumeier come direttore della compagnia - vorrei anticipare e far conoscere al pubblico la qualità degli spettacoli che animeranno nel 2025 il Nuovo Festival del Balletto sotto la mia direzione artistica. Sarà la preview della ripartenza di questo rinomato festival che vedrà esibirsi solo compagnie di danza. Il 19 e 20 luglio il pubblico assisterà a due serate di straordinaria bellezza, con scenografie uniche che creeranno una magica atmosfera che guiderà tutta la storia". John Neumeier è considerato uno dei più grandi e importanti coreografi al mondo del balletto contemporaneo. Influenzato da John Cranko, Maurice Béjart e Antony Tudor, ma anche da Peter Stein e Peter Brook, il suo percorso creativo si è sviluppato lungo la linea della tradizione accademica. Gli viene riconosciuta la grande capacità di sintetizzare la verità sentimentale attraverso un'analisi introspettiva dei personaggi, dei quali fa emergere debolezze, fragilità e inquietudini. Lo spettacolo che ha scelto per dire addio alla sua splendida carriera è 'Sogno di una notte di mezza estate', uno dei balletti più riusciti di John Neumeier. Creato nel 1977 e presentato in anteprima ad Amburgo, l'adattamento per balletto dell'opera di William Shakespeare è stato messo in scena in 19 paesi ed è stato incluso nel repertorio di compagnie famose come il Ballet de l'Opéra National de Paris, il Bolshoi Ballet e il Vienna State Ballet.



