Chiazza oleosa in porto a Lavagna, interviene Capitaneria

Allarme inquinamento all'interno del porto turistico di Lavagna per la presenza nello specchio acqueo di una chiazza oleosa. La capitaneria di porto, presente con tre imbarcazioni, ha fatto collocare il sistema delle panne per contenere lo sversamento e impedire che possa uscire dall'area portuale e causare problemi alla balneazione. Nello stesso tempo si sta procedendo con appositi solventi ad eliminare la chiazza di idrocarburi. Sono in corso accertamenti sull'origine dello sversamento. Al momento risulta bloccata l'uscita in mare delle imbarcazioni.



