Bucci, contento incontro Toti-assessori, bisogna andare avanti

"Sono contento che abbiano fatto un incontro. Non sono informato sui dettagli ma il fatto che si parlino è positivo". Lo ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci parlando a margine dell'assemblea di Assagenti al palazzo della Borsa di Genova, dopo aver premesso che dell'inchiesta non parla, rispondendo ad una domanda sull'incontro fra il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, agli arresti domiciliari, e alcuni assessori della sua giunta.

"Genova e la Liguria hanno bisogno di andare avanti con i programmi che sono stati stabiliti - ha aggiunto Bucci -. Ieri il cardinale ha detto chiaro e tondo che dobbiamo avere il sogno, noi lo abbiamo identificato sette anni fa ma va trasformato in realtà ed è quello che stiamo facendo giorno dopo giorno, rimboccandoci le maniche".



