Toti, Savi 'problema interpretazione corruzione va affrontato'

"Il presidente Toti ha svolto una riflessione sulla propria posizione processuale. Nel corso degli interrogatori c'è stata una ricostruzione serena e precisa sui fatti. Sono tutti acclarati e accertati con riscontri. E le richiesta di denaro sono sempre state fatte scrupolosamente secondo le norme sulla materia. Nessun denaro è finito fuori dagli scopi per cui erano stati versati. E' vero che c'è un problema sulle modalità di finanziamento della politica che andrebbe affrontato in maniera generale". Lo ha detto l'avvocato di Giovanni Toti, Stefano Savi, durante la conferenza stampa organizzata con il presidente ad interim Piana e gli assessori Giampedrone e Scajola tenuta al termine dell'incontro con Toti autorizzato dal giudice.

"Con l'interpretazione che viene data del reato di corruzione, la cosiddetta vendita della funzione - ha sottolineato Savi -, diventa difficile creare un discrimine tra chi riceve i finanziamenti in maniera illecita e un'azione amministrativa che sia tesa a promuovere o aprire la strada per esempio a un insediamento produttivo nell'interesse collettivo, laddove i soggetti beneficiati da questa iniziativa vogliano poi finanziare un partito".



