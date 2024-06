Tamponamento tra due camion e due auto, chiuso tratto A26

Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, tra Masone e il bivio per la A10 verso Genova è chiuso il bivio e il traffico è bloccato con 7 km di coda per un tamponamento tra due camion e due auto avvenuto all'altezza del km 0. Sulla A10 il traffico risulta bloccato per intervento soccorsi: 5 km di coda dopo Arenzano. Per il traffico da Gravellona o da Milano e diretto verso Genova o Savona, Autostrade per l'Italia consiglia di percorrere la A7 Milano-Genova. Per gli utenti in coda e diretti verso Genova, la concessionaria consiglia di immettersi sulla A10, uscire e rientrare ad Arenzano. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale e tutti i mezzi di soccorso.

Sulla A7 coda tra Genova Bolzaneto e Bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia per veicolo in avaria.



