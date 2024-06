Operaio muore schiacciato in un cantiere navale ad Ameglia

Un operaio del quale non sono ancora state rese note le generalità è morto oggi in un cantiere navale in località Fiumaretta, nel comune di Ameglia (La Spezia) . Secondo quanto appreso, l'uomo sarebbe rimasto schiacciato dallo stabilizzatore di una gru con la quale stava movimentando alcune imbarcazioni. Tempestivi ma inutili i soccorsi. Sul posto i Carabinieri.

E' il secondo incidente sul lavoro in Liguria oggi: stamattina in un panificio un uomo di circa 50 anni stava lavorando su una scala ed è caduto procurandosi un trauma cranico. E' stato ricoverato in codice rosso, il più grave, all'ospedale San Martino.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA