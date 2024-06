Genova ha celebrato il patrono San Giovanni Battista

Genova ha celebrato oggi il patrono, san Giovanni Battista. Questo pomeriggio l'arcivescovo di Genova monsignor Marco Tasca ha recitato i vespri solenni nella cattedrale di San Lorenzo e, alla presenza delle autorità cittadine e dei fedeli, ha pronunciato il discorso alla città. A causa del maltempo, non si è svolta la processione che, da tradizione, ogni anno vede la cassa argentea del XVI secolo e i tradizionali crocifissi percorrere l'itinerario fino al Porto Antico, a Calata Falcone Borsellino per la benedizione della città e del mare.

"È con grande gioia e orgoglio che ci siamo ritrovati per celebrare insieme una delle tradizioni più amate e sentite della nostra città - ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci - Questa celebrazione, che affonda le sue radici nelle antiche usanze del nostro territorio, rappresenta non solo un momento di festa e di condivisione, ma anche un'occasione per riflettere sul nostro passato, il nostro presente e il nostro futuro. San Giovanni Battista, il nostro patrono, è simbolo di luce, speranza e rinnovamento. Il fuoco del tradizionale falò di ieri sera non è solo una rappresentazione fisica di queste qualità, ma anche un simbolo del calore della nostra comunità e della nostra capacità di guardare avanti con fiducia e determinazione".

"I festeggiamenti di san Giovanni Battista, santo patrono della città di Genova, rappresentano una delle più antiche e partecipate tradizioni della Liguria - ha detto il presidente ad interim di Regione Liguria Alessandro Piana - In questa occasione, l'indissolubile legame tra Genova e il mare è rappresentato dalla processione che dalla cattedrale di san Lorenzo arriva fino al Porto Antico, a simboleggiare la forza di un popolo che alle difficoltà ha sempre reagito con coraggio e fierezza. Questa giornata è un patrimonio collettivo della nostra cultura che le istituzioni devono contribuire a tramandare alle future generazioni di genovesi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA