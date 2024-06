Chiude il 26^ Suq Festival, 75 mila presenze in 11 giorni

Il 26° Suq Festival di Genova si chiude con circa 75.000 presenze in 11 giorni, dal 14 al 23 giugno 2024, con l'anteprima del 13 che ha aperto la rassegna Teatro del Dialogo. È stata una festa della condivisione e un appello partecipato alla pace, che ha riscosso un'attenzione senza precedenti. Dal 1° al 23 giugno, attraverso i social media Facebook e Instagram sono state raggiunte rispettivamente 198,3 mila e 54,4 mila persone, per un totale di 252,7 mila utenti. Il sito del Suq ha avuto più di 25 mila visualizzazioni, con oltre 55 mila interazioni con gli eventi e più di 7.500 nuovi utenti.

"Abbiamo imparato - dichiara Carla Peirolero, direttrice e fondatrice del Suq insieme a Valentina Arcuri - dal libro curato da Pietro Veronese "La famiglia. Una storia ruandese", che in Ruanda dopo il massacro sono nate le famiglie d'elezione, perché nuovi legami potessero sanare la solitudine dopo quelli spezzati nel 1994. Con le debite differenze il Suq ha dimostrato ancora una volta di essere un "luogo d'elezione", scelto e amato, dove sostare e dialogare, mettendo al centro le relazioni tra persone, le differenze come scoperta, la conoscenza come valore, per una società meno violenta, più giusta e responsabile, soprattutto nei confronti delle nuove generazioni".



