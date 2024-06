Turista ferita in crociera, interviene la Guardia Costiera

Il personale della Guardia Costiera è stato impegnato in una operazione di soccorso ad una turista italiana che è rimasta ferita per una caduta mentre partiva per una crociera a bordo della nave Costa Toscana che si trovava in navigazione a circa 5 miglia dalla costa dopo essere partita dal porto di Savona con destinazione Marsiglia.

Dopo la caduta la donna ha accusato sintomi da trauma cranico. Alla luce di quanto riscontrato, il medico di bordo, tramite ill Centro Internazionale Radio Medico, ne richiedeva il trasbordo dalla nave per il ricovero in ospedale.

La richiesta di soccorso è stata ricevuta dalla Sala Operativa della Guardia Costiera di Savona che ha disposto l'invio sul posto della motovedetta Cp863, sulla quale, nel frattempo, veniva imbarcato anche il personale della Croce Bianca, precedentemente allertato dalla stessa Autorità marittima.

Ultimato il trasbordo, la motovedetta giungeva in banchina e la paziente, accompagnata da un familiare, è stata immediatamente visitata dal personale medico-sanitario del 118, giunto sul posto per effettuare una diagnosi preliminare.

Stabilizzate le condizioni e terminati gli accertamenti, la donna, rimasta sempre cosciente nel corso delle operazioni, veniva trasportata al Pronto Soccorso di Savona.



