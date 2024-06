Morta donna investita sulle strisce a Sanremo

Una donna di 65 anni, Patrizia V., è morta oggi all'ospedale Borea di Sanremo (Imperia) dove era ricoverata dal 9 giugno scorso, quando era stata investita da un'auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali in via Roma, nel centro di Sanremo. La donna, ex dipendente comunale a Sanremo, non è sopravvissuta alle ferite riportate.

A ricostruire l'incidente sono stati i carabinieri, affiancati dalla Procura di Imperia che ha aperto un fascicolo per omicidio stradale per far luce sull'accaduto.



