Rapallo al voto per scegliere il sindaco tra Ricci e Capurro

Si torna alle urne per il ballottaggio domani e lunedì anche a Rapallo (Genova), dove si sfidano Elisabetta Ricci, sostenuta dal centrodestra e liste civiche, e Armadio Ezio Capurro, sostenuto al primo turno da liste civiche e ora anche dal Pd e da altre liste di centrosinistra, con cui è stato siglato un apparentamento. I due candidati sono separati da venti punti, con Ricci al 45,2% e Capurro al 25%. Il Pd aveva raccolto il 13% dei voti sostenendo Francesco Angiolani e potrebbe non bastare dunque per la vittoria di Capurro. Non si è sbilanciato, lasciando libertà di voto, il terzo arrivato, Andrea Carannante, che ha ottenuto il 15% delle preferenze.

La sfida potrebbe però riservare sorprese in una città dove il centrodestra era abituato a vincere facile al primo turno.

Alle ultime due elezioni comunali il sindaco uscente Carlo Bagnasco aveva battuto nettamente al primo turno gli altri sfidanti, la seconda volta addirittura con un plebiscito. Prima di lui il padre Roberto. Con Bagnasco, che è anche coordinatore ligure di Forza Italia, a sostenere Ricci ci sono anche tanti esponenti civici del centrodestra che ha governato Rapallo.

Lo sfidante Capurro può contare su alcuni esponenti della giunta uscente tra i quali l'ex vicesindaco Brigati. La sfida appare aperta, oltre che per l'apparentamento, anche per la questione del tunnel della Fontanabuona, osteggiato da tanti elettori di Carannante ai quali Capurro promette un progetto diverso che non impatti sulla città. L'astensionismo, che ha portato alle urne al primo turno solo metà degli elettori, potrebbe crescere al ballottaggio.



