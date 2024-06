Premi e sfide tra doppiatori al Dubbing Festival a Genova

Premi ai nuovi talenti del doppiaggio e della cinematografia italiana, film e serie Tv in anteprima, spettacoli teatrali, speed date con le produzioni, ma anche vere e proprie "Dubbing Battles" sfide tra doppiatori che porteranno sul palco le loro performance per aggiudicarsi i contratti di lavoro messi in palio dalle produzioni cinematografiche. Sono questi i punti di forza del Dubbing Glamour Festival, in programma dal 22 luglio al 20 agosto 2024 a Palazzo Ducale di Genova e altri luoghi della Liguria, arrivato alla sua sesta edizione.

Un progetto artistico ideato dalla direttrice artistica Daniela Capurro, proiettato anche sul mercato del lavoro degli attori e degli autori che, anche quest'anno si avvale della partnership ufficiale con Warner Bros che fornirà per il concorso serie TV mai tradotte, né adattate, né doppiate prima.

Al festival saranno presenti professionisti, doppiatori, esponenti dell'editoria elettronica (audiolibri e podcast) e della critica cinematografica, direttori di doppiaggio, registi, manager, critici cinematografici e accademici, che si daranno vita a giornate di studio e di dialogo col pubblico. Il festival si chiuderà il 15 settembre con una last application di critica cinematografica con Roberto Silvestri di hollywood Party, che dialogherà con l'autore di Blob e Stracult Marco Giusti di cinema italiano di "serie b". Tra gli ospiti anche Francesco Vairano direttore del doppiaggio del Signore degli anelli e di Harry Potter e Chiara Colizzi, doppiatrice di Kate Winslet in Titanic, e di Nicole Kidman.



