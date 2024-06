Un kg di coca in auto e 600 grammi nel garage di casa, arrestato

Un cittadino albanese di 32 anni residente a Vezzano Ligure è stato arrestato dalla Gdf della Spezia perché in auto nascondeva 1 kg di cocaina. L'uomo, che si trovava in A12, è stato notato per un comportamento singolare: prima dapprima manifestato l'intenzione di uscire al casello di Sarzana, imboccando la relativa corsia di decelerazione, poi ha aumentato la velocità, reimmettendosi sulle corsie autostradali e proseguendo fino al casello della Versilia. I finanzieri hanno fermato l'uomo che si è mostrato fin da subito particolarmente agitato, e hanno controllato la sua auto trovando la cocaina nel vano motore. Successivamente i militari procedevano alla perquisizione del soggetto fermato, della sua abitazione e di un garage nella sua disponibilità a La Spezia, nel quale sono stati trovati altri 600 grammi di cocaina e 61 grammi di hashish oltre a materiale utile al confezionamento delle dosi. L'auto e il cellulare dell'uomo sono stati sequestrati e il cittadino albanese arrestato.



