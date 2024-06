Incidente in A10 stamani poco prima dello svincolo di Genova Pra' in direzione di Genova. Una donna è rimasta lievemente ferita ed è stata trasferita in ospedale in codice giallo. Sul posto, tra Arenzano e Pra' si sono formate delle code di circa 4 chilometri, in diminuzione. Coda di 2 km tra Recco e Chiavari per lavori in A12 e coda di 1 km tra Bivio A7/A12 Genova-Livorno e Busalla sempre per lavori.



