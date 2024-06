L'aeroporto di Genova è stato momentaneamente chiuso per un atterraggio di emergenza. La procedura è scattata dopo che il pilota di un aereo privato, proveniente da Milano Linate e diretto a Saint Tropez, ha comunicato alla torre di controllo di avere fumo in cabina. A quel punto è stato chiuso lo scalo e allertati i vigili del fuoco e il personale del 118. Le cinque persone a bordo, dopo l'atterraggio, sono uscite in modo autonomo.



